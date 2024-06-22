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Zelenski: Avrupa Birliği'ni birlikte daha güçlü yapacağız

Zelenski: Avrupa Birliği'ni birlikte daha güçlü yapacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Ukrayna ve Moldova ile Birliğe katılım müzakere sürecini gelecek hafta başlatma kararına ilişkin, "AB'yi birlikte daha güçlü yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 AB üyesi ülkenin, Ukrayna ve Moldova ile Birliğe katılım müzakerelerine 25 Haziran'da başlamayı onaylamasını değerlendirdi.

"UKRAYNA YÜZYILLARDIR AİT OLDUĞU AVRUPA'YA, AVRUPA TOPLULUĞUNUN TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR ÜYESİ OLARAK GERİ DÖNÜYOR"

Ukrayna ve AB'nin, gelecek hafta ilk hükümetler arası konferansını gerçekleştirerek müzakere sürecini etkin bir şekilde başlatmasını beklediklerini belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Ortak Avrupa geleceğimize doğru atılan bu önemli adım dolayısıyla Moldovalı dostlarımızı kutluyoruz. AB'yi birlikte daha güçlü yapacağız. Bu tarihi adımı gerçeğe dönüştürmek için çok çalışan ekibimizdeki herkese minnettarım. Milyonlarca Ukraynalı, Avrupa hayallerini gerçekleştiriyor. Ukrayna yüzyıllardır ait olduğu Avrupa'ya, Avrupa topluluğunun tam teşekküllü bir üyesi olarak geri dönüyor."

AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı bildirilmişti.

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