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Kalp krizi geçiren hasta Hava Kuvvetlerinin helikopteriyle taşındı

Kalp krizi geçiren hasta Hava Kuvvetlerinin helikopteriyle taşındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'da kalp krizi geçiren hastanın T-70 helikopterle hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığımıza bağlı T-70 helikopterimiz ve personel kurtarma timimiz, Antalya'nın Akseki ilçesi Bademli bölgesinde kalp krizi geçiren vatandaşımızı, 5 bin feetlik yükseklikte eğimli araziden alarak Antalya Şehir Hastanesi'ne götürdü. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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