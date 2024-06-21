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Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına cevap!

Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına cevap!

Galatasaray'ın Jayden Oosterwolde ile ilgilendiğine dair basında çıkan haberler üzerine Hollandalı futbolcudan paylaşım geldi. Oosterwolde paylaşımında "asla" ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Jayden Oosterwolde için Galatasaray'ın devrede olduğu iddiaları üzerine futbolcudan paylaşım geldi.

OOSTERWOLDE'DEN GALATASARAY CEVABI: "ASLA"

Oosterwolde yaptığı paylaşımda "asla" ifadesini kullandı ve RAMS Park'ta yaptığı gol sevincini paylaştı.

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