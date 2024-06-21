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Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına cevap!
Galatasaray'ın Jayden Oosterwolde ile ilgilendiğine dair basında çıkan haberler üzerine Hollandalı futbolcudan paylaşım geldi. Oosterwolde paylaşımında "asla" ifadesini kullandı.Abone ol
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Jayden Oosterwolde için Galatasaray'ın devrede olduğu iddiaları üzerine futbolcudan paylaşım geldi.
OOSTERWOLDE'DEN GALATASARAY CEVABI: "ASLA"
Oosterwolde yaptığı paylaşımda "asla" ifadesini kullandı ve RAMS Park'ta yaptığı gol sevincini paylaştı.