BIST 10.760
DOLAR 32,83
EURO 35,11
ALTIN 2.467,07
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi bombaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi bombaladı

İsrail ordusunun Gazze kentinde sivillere ait iki eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Abone ol

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde Filistinli "Ebu el-Ata" ve "Muşteha" ailelerine ait evleri bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Gazze kentindeki belediye binası çevresine ve Zeytun Mahallesi'ndeki Nedim bölgesine saldırılar düzenlemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de orman yangını çıktı! 7 dakika içinde müdahale başladı
İzmir'de orman yangını çıktı! 7 dakika içinde müdahale başladı
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?
Denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu
Denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michy Batshuayi’nin eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Michy Batshuayi’nin eşi ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e bayram ziyareti
Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı
İstanbul barajlarında son durum nasıl? İSKİ açıkladı
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki
Mustafa Varank'tan Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapan İBB'ye tepki
Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!
Yüksek dalga uyarısı: Denize girmeyin!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'da kaç yabancı var?
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'da kaç yabancı var?
Opel, her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacak
Opel, her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacak