İsrail ordusu Gazze kentinde iki evi bombaladı

İsrail ordusunun Gazze kentinde sivillere ait iki eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Abone ol
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde Filistinli "Ebu el-Ata" ve "Muşteha" ailelerine ait evleri bombaladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu sabah saatlerinde de Gazze kentindeki belediye binası çevresine ve Zeytun Mahallesi'ndeki Nedim bölgesine saldırılar düzenlemişti.