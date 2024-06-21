Opel, her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacak

Opel CEO'su Florian Huettl, "2024'te portföyünde yer alan her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacağız" dedi.

Abone ol

Opel, Almanya'nın Rüsselsheim şehrinde yer alan genel merkezinde otomotiv üretiminin 125. yıl dönümünü kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl otomobil üretimindeki 125. yılını kutlayan Opel, Rüsselsheim'da yer alan genel merkezinde '1899'dan bu yana daima ileriye' sloganıyla büyük bir tören düzenledi. Kutlamalar kapsamında ise, '1899'dan bu yana daima ileriye' sloganı öne çıktı.

Adam Opel Haus'ta gerçekleştirilen törenin onur konukları arasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein'ın yanı sıra Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO'su Carlos Tavares ile Stellantis İnsan Kaynakları Dönüşüm Direktörü ve Opel Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chéreau yer aldı.

Konuklar, Opel CEO'su Florian Huettl ile birlikte, markanın en çok satan modeli olan Opel Astra'nın ve kardeş marka DS Automobiles'in DS4 modelinin üretildiği üretim tesisiyle beraber birçok farklı alanı ziyaret ettiler.

'Biz ve çalışanlarımız elektrifikasyon yolunda inançla ve gururla ilerliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yönetici'si (CEO) Florian Huettl, Opel'in otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimiyle elektrifikasyon yönünde gururla ilerlediğini belirtti.

Huettl, bugün, Opel ve Rüsselsheim için büyük bir gün olduğunu aktararak, 'Almanya Şansölyesi, Hessen Başbakanı ve diğer tüm konukların ziyaretleri beni çok onurlandırdı. Gün içerisinde Opel'in sağlam iş modelini ve cesur elektrifikasyon stratejisini paylaşma fırsatımız oldu. 2024'te portföyünde yer alan her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacağız. Otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimimizle, biz ve çalışanlarımız elektrifikasyon yolunda inançla ve gururla ilerliyoruz. Ayrıca Rüsselsheim'da inşa edilecek yeni karbon nötr grEEn-campus ile çalışanlarımızın refahına da yatırım yapmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Alman Şansölyesi Olaf Scholz de Opel'in elektrikli ulaşım yolunda ilerleyen büyük bir otomobil şirketi olduğunu anlattı.

Opel'in 125 yıldır Rüsselsheim'da otomobil üretiliyor olması önemli ve etkileyici bir geçmişi işaret ettiğinin altını çizen Scholz, 'Otomobiller toplumumuzda önemli bir rol oynamaya başladığından beri, onları daha da iyi hale getirmek için burada her gün özenle çalışılıyor. Nesiller boyu çalışanlar Opel'i bugün olduğu büyük marka haline getirdi. Bir kez daha geleceğe doğru korkusuzca ve güvenle ilerliyorsunuz. Bu da örnek teşkil edecek nitelikte.' değerlendirmesinde bulundu.

'Sektörü üretim dönüşümü konusunda destekliyoruz'

Hessen Başbakanı Boris Rhein da, şunları kaydetti:

'Otomotiv endüstrisinin başarısı, Almanya ve Hessen için stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle sektörü üretim dönüşümü konusunda destekliyoruz. Bizim için otonom sürüş, hibrit teknolojisi, hafif yapı, sürüş ve akü teknolojisi desteklenmesi önem arz eden kilit teknolojilerdir. Gelişmeye kuşkuyla yaklaşmak yerine teknolojiye açık olmak bizleri ileriye taşıyacaktır. Opel'i 125 yıldır sürdürdüğü otomotiv üretimi, yenilikçi yaklaşımı ve sunduğu sürüş keyfi için içtenlikle kutluyorum.'

Geleceğin projesi: grEEn-campus

Tur sırasında Stellantis İnsan Kaynakları Dönüşüm Direktörü ve Opel Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chéreau da grEEn-campus projesinin detaylarından bahsetti. İlerleyen yıllarda açılacak Stellantis Almanya genel merkezi ve Rüsselsheim Mainzer Straße'deki yeni küresel Opel merkezi i ilgili planları sundu.

Modern ve verimli yönleriyle öne çıkan bu yeni merkezin, Rüsselsheim'ın karbon ayak izini azaltılmasına önemli katkılar sağlayacak. Binanın tüm elektrik ihtiyacı çatıda yer alan sistemle güneşten elde edilecek olan enerjiyle karşılanacak. Yaklaşık 7 bin panel, elektriğin fosil yakıtlar kullanılmadan tedarik edilmesine ve ofis kompleksinin tamamının iklim nötr bir şekilde işletilmesine olanak sağlayacak.

Yeni Grandland ve Frontera ilk kez halka tanıtıldı

Yeni Opel Frontera ve Opel Grandland modelleri de 125. yıl dönümü kapsamında ilk kez halka tanıtıldı. Eklenen iki yeni modelle birlikte Opel, 2024'te portföyündeki her modelin en az bir elektrikli versiyonunu lanse edecek. 2025'ten itibaren Avrupa'da pazara sunulan her yeni Opel modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu olacak.

Opel, Açık Kapı Günü kapsamında binlerce ziyaretçiye Adam Opel Haus çevresinde çeşitli destekleyici programlar sundu. Alman marka, son 125 yılda otomotiv alanındaki kilometre taşlarını ortaya koyan bir yıl dönümü sergisi düzenledi.

Opel Tasarım Merkezi de 60. yıl dönümünü kutlamak üzere kapılarını ziyaretçiler açtı ve geçmişten bu güne çığır açan konsept otomobillere yönelik bir tanıtım gerçekleştirdi. Ziyaretçiler aynı zamanda tesisteki üretimin perde arkasına da göz atma fırsatı buldular.

Motor sporları hayranları Opel Corsa Rally Elektrik’e binme şansına sahip olurken, 15 yaşından büyük ve gerekli ehliyete sahip herkes Rocks Elektrik’i test etme imkanı buldu. Çocuk Köşesinde ise en küçük misafirler için eğlenceli bir ortam sunuldu. Çocuklar bu köşede pedallı otomobil parkurunda heyecanlı turlara katıldılar ve çeşitli etkinliklerin keyfini sürdüler.