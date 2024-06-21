Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mercan ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.Abone ol
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ten transfer edilen 23 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Levent Mercan, 2021'den bu yana formasını giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 93 maçta 4 gole imza attı.
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