Tren biletlerinde emeklilere yüzde 10 indirim! Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren biletlerinde emeklilere yönelik 1 Nisan’da uygulanmaya başlanan yüzde 10 indirimden bugüne kadar 62 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024'ün "Emekli Yılı" ilan edildiği hatırlatılarak, bu kapsamda tren biletlerinde uygulanan indirim kampanyasında gelinen noktaya ilişkin bilgi verildi.

Yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirim kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını açıklayan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak YHT'leri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız nisan ayının başından bu yana YHT'lerle 37 bin 500, ana hat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı." ifadelerini kullandı.

"Turuncu Masa" uygulamasıyla destek

Son 22 yılda 275 milyar dolarlık ulaşım altyapısı yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, emekli vatandaşların hayatlarının ikinci baharında günlük yaşamın içinde yer almaları ve toplumdan kopmamaları için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini ifade etti.

Uraloğlu, emeklilere seyahatleri sırasında da kolaylıklar sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olan emeklilerimiz başımızın tacıdır. Onları trenlerimizde misafir etmekten mutluluk duyarken trenlerimizde konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için de her türlü tedbiri alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 'Turuncu Masa' uygulamasıyla yaşlı veya hareket kısıtlı vatandaşlarımıza destek oluyoruz."