BIST 10.742
DOLAR 32,88
EURO 35,20
ALTIN 2.499,57
HABER /  EKONOMİ

Tren biletlerinde emeklilere yüzde 10 indirim! Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tren biletlerinde emeklilere yüzde 10 indirim! Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren biletlerinde emeklilere yönelik 1 Nisan’da uygulanmaya başlanan yüzde 10 indirimden bugüne kadar 62 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024'ün "Emekli Yılı" ilan edildiği hatırlatılarak, bu kapsamda tren biletlerinde uygulanan indirim kampanyasında gelinen noktaya ilişkin bilgi verildi.

Yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirim kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını açıklayan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak YHT'leri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız nisan ayının başından bu yana YHT'lerle 37 bin 500, ana hat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı." ifadelerini kullandı.

 "Turuncu Masa" uygulamasıyla destek

Son 22 yılda 275 milyar dolarlık ulaşım altyapısı yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, emekli vatandaşların hayatlarının ikinci baharında günlük yaşamın içinde yer almaları ve toplumdan kopmamaları için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini ifade etti.

Uraloğlu, emeklilere seyahatleri sırasında da kolaylıklar sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olan emeklilerimiz başımızın tacıdır. Onları trenlerimizde misafir etmekten mutluluk duyarken trenlerimizde konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için de her türlü tedbiri alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 'Turuncu Masa' uygulamasıyla yaşlı veya hareket kısıtlı vatandaşlarımıza destek oluyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bir sınırlama daha geldi, bankalar en fazla...
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bir sınırlama daha geldi, bankalar en fazla...
Ermenistan'dan Filistin devleti kararı
Ermenistan'dan Filistin devleti kararı
Hatayspor'un yeni sezon transfer planlaması belli oldu
Hatayspor'un yeni sezon transfer planlaması belli oldu
Fahri Kur'ân Kursu Öğreticileri kadro bekliyor
Fahri Kur'ân Kursu Öğreticileri kadro bekliyor
Yılmaz Özdil ile Özgür Özel'in 'bidon kafa' kavgası! Ahmet Hakan kazananı açıkladı
Yılmaz Özdil ile Özgür Özel'in 'bidon kafa' kavgası! Ahmet Hakan kazananı açıkladı
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına soruşturma
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına soruşturma
FETÖ'cülerle işbirliği yapan sekülerler kim? Cevheri Güven açıkladı Murat Yetkin sordu
FETÖ'cülerle işbirliği yapan sekülerler kim? Cevheri Güven açıkladı Murat Yetkin sordu
Akdeniz'de panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Akdeniz'de panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Elden kira ödemesine ceza geliyor
Vergi paketinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Elden kira ödemesine ceza geliyor
Abdullah Gül siyasete dönecek iddiası! Yakın dostu Fehmi Koru yazdı
Abdullah Gül siyasete dönecek iddiası! Yakın dostu Fehmi Koru yazdı
Messi asist yaptı Arjantin Copa Amerika'ya 3 puanla başladı
Messi asist yaptı Arjantin Copa Amerika'ya 3 puanla başladı
Ertelenmişti! Benzin ve motorine zam geliyor, depoları doldurun tarih belli oldu
Ertelenmişti! Benzin ve motorine zam geliyor, depoları doldurun tarih belli oldu