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Ermenistan'dan Filistin devleti kararı

Ermenistan'dan Filistin devleti kararı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devletini tanır" ifadeleri yer aldı.

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in tanınmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Ermenistan her zaman çeşitli uluslararası platformlarda Filistin meselesine barışçıl ve kapsamlı bir çözüm bulunmasını savunmuş ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için 'iki devlet' ilkesini desteklemiştir. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerinin gerçekleşmesini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz" sözleri belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Yukarıdakilere dayanarak ve uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devletini tanır" ifadeleri yer aldı.

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