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Yılmaz Özdil ile Özgür Özel'in 'bidon kafa' kavgası! Ahmet Hakan kazananı açıkladı

Yılmaz Özdil ile Özgür Özel'in 'bidon kafa' kavgası! Ahmet Hakan kazananı açıkladı

Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yazar Yılmaz Özdil arasındaki 'bidon kafa' kavgasını kaleme aldı. Hakan, "Yine “Bidon kafa” diyecek, yine CHP kitlesinden bir iki şak şak alacak ve yine yoluna bakacak." dedi.

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Yılmaz Özdil, seçmene bidon kafa dediği için kendisini eleştiren CHP lideri Özgür Özel'e "Bu iftiranı sana yedireceğim" çıkışında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Özel'i hedef alan Özdil'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun" diye yanıt verdi.

Tartışmalara katılan Ahmet Hakan, bugünkü yazısında kavganın "karlı" tarafında olan ismin Yılmaz Özdil olduğunu yazdı.

Kavgada dengesizlik olduğunu söyleyen yazar, CHP kaybettiğinde sorumlu olarak genel başkanın görüldüğününe dikkat çekerek, sözü Yılmaz Özdil'e getirdi:

"CHP kazansa da Yılmaz Özdil hep kazanıyor"

"CHP kaybettiğinde Yılmaz Özdil, bu kayıpta en küçük bir sorumluluk alıyor mu, aldı mı, alacak mı? Tabii ki almıyor, tabii ki almadı, tabii ki almayacak. Yine “Bidon kafa” diyecek, yine CHP kitlesinden bir iki şak şak alacak ve yine yoluna bakacak. Bu zamana kadar yaşananlardan çıkan sonuç şudur:

CHP kaybetse de Yılmaz Özdil hep kazanıyor, CHP kazansa da Yılmaz Özdil hep kazanıyor. “Kasa” her durumda kazanıyor yani."

Yılmaz Özdil seçmene "bidon kafa" dedi mi demedi mi?

Yılmaz Özdil, Özel'in kendisine iftira attığını savundu. Peki Özdil söz konusu yazıda ne demişti? İşte 2007 yılında Özdil'in Hürriyet'teki "Bidon kafa" başlıklı yazısının bir bölümü:

"Bak şimdi sen, çoluk çocuk kokarcaya döndün, Afrikalılar gibi fellik fellik yıkanacak dere arıyorsun... Senin sırtından koltuk sahibi olanlar, borsa vurgunu yapanlar, ihale kapanlar, dolar-faiz volisi vuranlar ise, Perrier’le San Pellegrino’yla jakuzide banyo yapıyor, köpük köpük.

Reina’da sular kesik mi sanıyorsun, a benim bidon kafalım?

Şimdi iyi dinle...

Yap elini yumruk.

Şeytan kulağına kurşun der gibi vur bakayım kafana iki defa...

Ne duydun?

"Donk donk" di mi?

Sen önce onu doldur.

Su kolay.

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