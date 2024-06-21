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Türkiye Sigorta BIST 100 şirketleri arasında, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu

Türkiye Sigorta BIST 100 şirketleri arasında, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu

Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü, prim üretim gelişimiyle beraber son 1 yılda yüzde 137 arttı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre güncel verilere göre şirketin hisse fiyatı, son 1 yılda yüzde 606 yükselerek yatırımcısına 6 kat getiri sağladı.

2024 yılı ilk çeyrek finansal tablo verilerine göre, son 1 yıllık dönemde aktif büyüklüğü yüzde 50'den fazla büyüyen BIST 100 şirketleri arasında, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şirketlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini devam ettireceğini ve paydaşlarının katkısıyla ülke ekonomisine ve yatırımcılarına katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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