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Jose Mourinho'dan futbolculara ilk uyarı

Jose Mourinho'dan futbolculara ilk uyarı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun futbolculara yaptığı idman saati uyarısı dikkat çekti.

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2023-2024 futbol sezonunda Süper Lig'i ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 99 puanla ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör değişti.

Geride kalan sezonu kupasız tamamlayan Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'a veda etmiş, göreve dünyaca ünlü isim Jose Mourinho geldi..

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, Mourinho'nun İstanbul'a gelişi sonrası bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Mourinho'nun yaptığı konuşmadan kesitler verildi.

Futbolculara idman saati uyarısı

Kulübün YouTube hesabından yapılan paylaşımda Jose Mourinho'nun futbolcuları idman saati konusunda uyardığı anlar dikkat çekti.

"Ben buraya kazanmaya geldim"

Mourinho açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim. Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim.
"İdmana kimse geç kalamaz"

Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam.

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