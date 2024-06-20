Çanakkale'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. Ormana sıçrayan yangın sonrası ekipler harekete geçti. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi tedbiren tahliye edildi. Çanakkale Valiliği ise çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşları yangına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ezine'ye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEDE RÜZGAR ETKİLİ

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

1 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.