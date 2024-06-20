Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı ileri sürülen Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım yöneticisi Acun Ilıcalı, Belçikalı golcünün son durumu hakkında konuştu.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın renklerine bağlamak üzere olduğu Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü ile ilgili Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi.

BATSHUAYİ İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK

Sarı-lacivertliler, Haziran ayı itibarıyla sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan golcü futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı.

"ARZU ETSEYDİK TAKIMDA TUTARDIK"

Belçikalı yıldızı ile ilgili kararı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklama ile duyurdu ve şöyle konuştu:

"Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin."