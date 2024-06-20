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Kayıp olarak aranıyordu! 25 yaşındaki Mehmet feci halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! 25 yaşındaki Mehmet feci halde bulundu

Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan gencin cesedi, sulama kanalında bulundu.

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Sulama kanalında motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları incelemede öldüğünü belirledikleri sürücünün, kayıp Mehmet Sadık Arslan (25) olduğunu tespit etti.

Arslan'ın en son saat 22.30'da olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonundan motosikletine benzin aldığı belirlendi.

Gencin cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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