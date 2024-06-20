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Fenerbahçe'de Jose Mourinho göreve başladı! Ekibinde yer alacak isimler belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho göreve başladı! Ekibinde yer alacak isimler belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho, görevine başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı'mızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine başladı. Sportif direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Portekizli teknik adamın ekibinde birinci yardımcı antrenör Salvatore Foti, fitness antrenörü, metodolojist, spor bilimcisi Stefano Rapetti, ikinci yardımcı antrenör, duran top antrenörü, yardımcı fitness antrenörü Luca Fatiga, analiz sorumlusu Michele Salzarulo, taktik analiz ve antrenman performans analiz sonumlusu Ricardo Formosinho ile data analiz sorumlusu Giovanni Cerra'nın yer alacağı belirtildi.

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