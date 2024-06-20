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ABD'de Louisiana'daki devlet okullarında 'On Emir' posterlerinin asılması zorunlu hale getirildi

ABD'de Louisiana'daki devlet okullarında 'On Emir' posterlerinin asılması zorunlu hale getirildi

ABD'nin Louisiana eyaletindeki devlet okullarında sınıflara On Emir'in yazılı olduğu posterlerin asılmasını zorunlu kılan yasa kabul edildi.

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Louisiana Valisi Jeff Landry, On Emir'in kolayca okunacak kadar büyük yazılarla devlet okullarındaki tüm sınıflara asılmasını gerektiren yasayı imzaladı.

On Emir'in "neredeyse 300 yıl boyunca ABD'de kamu eğitiminin önemli bir parçası olduğunu anlatan dört paragraflık bağlama uygun açıklamalarla" eşleştirilecek posterlerin 2025'e kadar sınıflara asılması bekleniyor.

Yasaya göre, posterlerin masrafı eyalet fonu yerine bağışlar aracılığıyla karşılanacak.

Öte yandan, aralarında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) yer aldığı bazı kuruluşların ortak açıklamasında, bu yasanın çocukların eşit eğitim almasının önüne geçtiği ve farklı inançlardan öğrencilerin okullarda güvende hissetmemesine yol açacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu karara karşı dava açılacağı bildirildi.

On Emir, Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen ilk ilahi emirler olarak biliniyor.

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