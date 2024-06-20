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İran'da cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı

İran'da cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk sırasında yüzde 26,2 ile Said Celili, ikinci sırasında yüzde 19,8 ile Mesud Pezeşkiyan yer alırken önceki anketlerde birinci çıkan Muhammed Bakır Kalibaf ise yüzde 19 ile üçüncü sırayı aldı.

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İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 18-19 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 4545 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 26,2'si eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceğini, 19,8'si ise oy tercihini reformistlerin tek adayı Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan'dan yana kullanacağını belirtti.

Daha önceki anketlerin bir çoğunda ilk sırada yer alan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ISPA'nın anketinde yüzde 19 oy oranıyla üçüncü oldu.

Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2,6, Ali Rıza Zakani yüzde 2 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 0,9'da kaldı.

Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 27,4'ü henüz hangi adayı destekleyeceğine dair karar vermediğini, yüzde 1,6'sı boş oy kullanacağını ve yüzde 0,5'i de oy vermeyi düşündüğü adayın ismini açıklamamak istemediğini söyledi.

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