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Zafer Şahin'den 11800 liralık hesaba sitem eden kişiye: Bu iş artık kabak tadı verdi

Zafer Şahin'den 11800 liralık hesaba sitem eden kişiye: Bu iş artık kabak tadı verdi

Yazar Zafer Şahin, Datça'ta balık restoranında 11.800 liralık hesaba itiraz edip sosyal medyadan paylaşan kişiye tepki göstererek, "Millet 250 liraya bir öğün yemek yiyor. Adamlar tatil yörelerinde mükellef çilingir sofrası kurup gelen hesaplara sitem ediyor!" dedi.

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Restoran ve kafelerde fahiş fiyatlar devam ediyor. Pahalı mekanlarda ziyafet çekip arkasında sitem dolu paylaşımlar yapılması tartışma konusu oluyor.

Datça'da bir balık restoranından hesap fişi paylaşan bir kişinin sitemi, Zafer Şahin'in tepkisini çekti.

X platformunda paylaşımda bulunan Şahin, "Bu iş artık kabak tadı verdi. 250 liraya kabak- havuç mezesi yersen 11.800 lira hesap ödemeyi sorun yapmaman lazım. Millet 250 liraya bir öğün yemek yiyor. Adamlar tatil yörelerinde mükellef çilingir sofrası kurup gelen hesaplara sitem ediyor!" dedi.

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