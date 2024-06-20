İskoçya ile İsviçre puanları paylaştı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci hafta maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Köln Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

TRT 1'den canlı yayınlanan maçta İskoçya'nın golünü 13. dakikada McTominay atarken İsviçre'nin golünü 27. dakikada Shaqiri kaydetti.

Bu sonucun ardından İsviçre A Grubu'nda puanını 4'e yükselterek 6 puanlı lider Almanya'nın gerisinde ikinci sırada yer aldı. İskoçya ise 1 puanla grupta üçüncü sırayı, henüz puanı bulunmayan Macaristan da son sırayı aldı.

A Grubu'nun üçüncü haftasında 23 Haziran Pazar günü İsviçre - Almanya ve İskoçya Macaristan karşılaşmaları oynanacak.

İskoçya: 1 - İsviçre: 1

Stat: Köln

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)

İskoçya: Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (Dk. 61 McKenna), Robertson, McTominay, Gilmour (Dk. 79 McLean), McGregor, McGinn (Dk. 90+1 Christie), Adams (Dk. 90+1 Shankland)

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer (Dk. 86 Stergiou), Xhaka, Freuler (Dk. 75 Sierro), Shaqiri (Dk. 60 Embolo), Aebischer, Vargas (Dk. 75 Rieder), Ndoye (Dk. 86 Amdouni)

Goller: Dk. 13 McTominay (İskoçya), Dk. 26 Shaqiri (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 31 Rodriguez, Dk. 86 Sierro (İsviçre), Dk. 51 McTominay, Dk. 68 McKenna, Dk. 71 McGinn (İskoçya)