Uzungöl'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 70

Bayram tatili döneminde Uzungöl'e 10 bin araç giriş yaptı. Otellerdeki kapasitenin yarıdan fazlası doldu.

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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Uzungöl, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluğa sahne oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, bayram tatili döneminde misafirlerini ağırladı.

Trabzon'a 99, ilçe merkezine ise 19 kilometre uzaklıktaki Uzungöl Mahallesi'ni ziyaret edenler, vadinin ortasında, yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan gölün etrafında yürüyüş yapma ve bisiklete binme imkanı buldu.

En çok ziyaret edilen mekanlar arasında

Doğayla iç içe vakit geçiren ve çeşitli aktivitelere katılan turistler, seyir terasından da Uzungöl'ü kuş bakışı izledi.

Tabii güzelliklerinin yanı sıra pansiyonları, restoranları, alışveriş yerleri ve yöresel lezzetleriyle de öne çıkan Uzungöl, Kurban Bayramı'nda en çok ziyaret edilen mekanlar arasında bulunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, turizm sezonunun açılmasıyla Trabzon'da doğal güzelliğiyle ilgi gören Uzungöl'ün yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yerini aldığını söyledi.

10 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı boyunca şu ana kadar Uzungöl'e yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığını belirten Tok, otellerdeki doluluk oranının da yüzde 70'e ulaştığını aktardı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt...

Tok, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere birçok ülkeden turisti Uzungöl'de ağırladıklarını ifade ederek, sezon için otellerdeki rezervasyon oranının şimdiden yüzde 90'a ulaştığını aktardı.

"İlk kez geldik"

Ailesiyle İzmir'den gelen Yasin Erdoğan ise muhteşem doğası ve tabiatı ile ilk kez geldikleri Uzungöl'ü çok beğendiğini söyledi.

"Doğası harika"

Samsun'dan eşiyle bölgeyi gezmeye geldiklerini anlatan Büşra Yüksel de "Doğası harika, Uzungöl çok güzel bir yer." dedi.