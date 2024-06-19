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Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki Yemen ve Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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