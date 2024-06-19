Hırvatistan - Arnavutluk maçında beraberlik son dakikalarda geldi

Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Arnavutluk'la son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

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14 Haziran tarihinde başlayan ve 14 Temmuz’da sona erecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın B Grubu ikinci maçında Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan ile Sylvinho'nun çalıştırdığı Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Volksparkstadion'da oynanan ve Fransız hakem François Letexier'in düdük çaldığı müsabakada kazanan çıkmadı. 4 gole sahne olan keyifli maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarıyı Arnavutluk önde bitirdi

Arnavutluk, Qazim Laçi’nin 11. dakikada kale sahasında kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Hırvatistan iki dakika içerisinde öne geçti

İkinci yarının büyük bir bölümünde oyun hakimiyetini elinde tutan Hırvatistan, 74. dakikada Andrej Kramaric’in ceza sahası içinden kaydettiği golle eşitliği sağladı.

Rakip kaleye hücumlarını sürdüren Hırvatlar, 76. dakikada bu kez Klaus Gjasula'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Arnavutluk, son dakikada 1 puanı aldı

90+5. dakikada ise Arnavutluk, Klaus Gjasula'nın kaydettiği golle tekrar beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan ile Arnavutluk sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Manaj ve Livakovic oynadı

Öte yandan Arnavutluk’ta Sivasspor forması giyen forvet oyuncusu Rey Manaj, müsabakaya ilk 11’de başlarken, 85 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic de Hırvatistan'ın kalesini 90 dakika boyunca korudu.

İki takım da 1 puanda

Hırvatistan bu beraberlikle puanını 1'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Arnavutlar 1 puanla 3. basamakta.

Hırvatlar, B Grubu'ndaki son maçında İtalya'yla, Arnavutluk ise İspanya ile karşılaşacak.