Oğluyla ABD'ye kaçan Eylem Tok'tan o soruya Allah-u Ekber yanıtı

ABD'de yargılanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur yakalandı. Hakim karşısına çıkan Eylem Tok, duruşma sonunda izleyiciler arasından kendisine “Bir katil annesi olmak nasıl bir duygu?” diye seslenen bir Türk vatandaşına “Allah-u ekber” diyerek yanıt verdi.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kazanın, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un aracıyla yol kenarında arızalanan ATV'lerin arasına dalması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.



ABD'YE KAÇTILAR

Yazar Eylem Tok ise oğlunu önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırdığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İADE TALEBİ

Ardından, 7 Mart'ta anne ve oğlun hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri talep edildi.



KURYE YAKALATTI

Restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Tanıması üzerine polise ihbarda bulundu. Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve döndü. Polis eve baskın düzenleyip anne-oğulu yakaladı.



HAKİM KARŞISINDALAR

Geçtiğimiz günlerde ABD'de tutuklanan Eylem Tok, Türkiye saatiyle 18.00'de Boston'da Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.



Hakim, Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 27 Haziran TSİ 16:00’ya ertelendi. Timur Cihantimur'un çocuk mahkemesindeki duruşması saat TSİ 20:30'da yapılacağı belirtildi.



SAÇINI SARIYA BOYATTI

Anne ve oğulun ayrı yargılanacağı davada ise ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Tok duruşmaya tanınmamak için saçlarını küt kestirmiş ve sarıya boyatmış haliyle çıktı.

TERCÜMANLA KONUŞTU

Tercüman aracılığıyla iletişim kuran Tok’un avukatı duruşmayı 20:30’a ertelemek istese de hakim karşı çıktı. Savcı ABD-Türkiye arasında iade anlaşmasınını hatırlattı ve hem iki kişi adına iade hem de tutuklama istendiğini bildirdi.



O SORUYA "ALLAH-U EKBER" YANITI

VoA Türkçe muhabiri Mehmet Sumer’in aktardığına göre Eylem Tok duruşma sonunda izleyiciler arasından kendisine “Bir katil annesi olmak nasıl bir duygu?” diye seslenen bir Türk vatandaşına “Allah-u ekber” diyerek yanıt verdi.



DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma sonucunda tarafların detaylı bilgi toparlamak için, Tok ise yeni bir avukatla gelmek için süre istedi. Hakim, Eylem Tok’un tutukluğuna, tarafların detaylı iddia ve savunma için hazırlık yapmasına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Salı Türkiye saatiyle 16:00’da yapılmasına karar verdi.



ÖZEL OKUL GEZDİLER, KÜBA'YA GİTMEYE ÇALIŞTILAR

Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu. Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti. Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

KULLAN AT TELEFONU

Posta gazetesinin haberine göre; Tok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.