Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kuraya seri başı olarak katılan sarı-lacivertli ekibin rakibi, İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı ise kendi sahasında oynayacak.

Geçen yıl Beşiktaş ile aynı gruptaydı

İsviçre temsilcisi Lugano, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ı elemişti. Siyah- beyazlılar grup maçında İstanbul'da 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 mağlup olmuştu. İkinci maçta ise Beşiktaş deplasmanda rakibini 2-0'la devirmişti.

Lugano, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

Sarı-lacivertliler, iki ön eleme turu ve bir play-off turu oynayacak.