BIST 10.471
DOLAR 32,56
EURO 35,00
ALTIN 2.436,93
HABER /  EKONOMİ

İndirim sonrası benzine zam geliyor! Dev zam sonrası litre fiyatı ne kadar olacak?

İndirim sonrası benzine zam geliyor! Dev zam sonrası litre fiyatı ne kadar olacak?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişim sürüyor. Depoları doldurmak için acele edin benzine zam geliyor.

Abone ol

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda benzine 1 lira 35 kuruşluk indirim gelmişti. 

Halk TV'de yer alan habere göre benzine 21 Haziran cuma gününden itibaren uygulanmak üzere 1 lira 35 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı ortalama 41 lira 61 kuruşa yükselecek.

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 40.17 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.60 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 40.30 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.67 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de ilçe jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı
Rize'de ilçe jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı
Migros, Norveç somonu alımlarını üçe katlamayı planlıyor
Migros, Norveç somonu alımlarını üçe katlamayı planlıyor
Vodafone FLEX'ten yılın en uzun gününe özel kampanya
Vodafone FLEX'ten yılın en uzun gününe özel kampanya
Diyanet'ten 'Vip hacılar kurada daha kolay çıkıyor' iddiasıyla ilgili açıklama
Diyanet'ten 'Vip hacılar kurada daha kolay çıkıyor' iddiasıyla ilgili açıklama
Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde trafik kazalarında 26 kişi yaşamını yitirdi
Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde trafik kazalarında 26 kişi yaşamını yitirdi
Banka ATM'lerinde para çekme limiti değişiyor bayram sonrası başlıyor
Banka ATM'lerinde para çekme limiti değişiyor bayram sonrası başlıyor
Kaleye giden mermi gibi topa kafa uzatarak golü önleyen Samet Akaydın konuştu
Kaleye giden mermi gibi topa kafa uzatarak golü önleyen Samet Akaydın konuştu
Akbük sahilinin ücretsiz bölümleri kullanıma açıldı
Akbük sahilinin ücretsiz bölümleri kullanıma açıldı
Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Arda Güler Gürcistan'a attığı muhteşem golü anlattı
Arda Güler Gürcistan'a attığı muhteşem golü anlattı
Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk maçların en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi
Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk maçların en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi
İsrail bayram dinlemedi Gazze'de sivilleri bombaladı
İsrail bayram dinlemedi Gazze'de sivilleri bombaladı