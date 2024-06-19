İndirim sonrası benzine zam geliyor! Dev zam sonrası litre fiyatı ne kadar olacak?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişim sürüyor. Depoları doldurmak için acele edin benzine zam geliyor.Abone ol
Akaryakıt fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda benzine 1 lira 35 kuruşluk indirim gelmişti.
Halk TV'de yer alan habere göre benzine 21 Haziran cuma gününden itibaren uygulanmak üzere 1 lira 35 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı ortalama 41 lira 61 kuruşa yükselecek.
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 40.17 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.60 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 40.30 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.67 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL