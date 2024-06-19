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Arda Güler Gürcistan'a attığı muhteşem golü anlattı

Arda Güler Gürcistan'a attığı muhteşem golü anlattı

Milli futbolcu Arda Güler, Gürcistan maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Güler, "Hocamız doğum günü hediyesi olarak gol atmamı istedi, bunu yaptığım ve Türk halkını mutlu ettiğim için çok mutluyum. Umarım atacağım böyle gollerin devamı gelir." dedi.

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı çifte bayram yaşattı.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan milli futbolcu Arda Güler, maçı ve attığı golü anlattı.

Milli futbolcu Arda Güler ise attığı golden ve galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Taraftarımıza ise muhteşem demek bile az kalır"

Muhteşem bir atmosferde mücadele ettiklerini belirten Arda, "Çok güzel bir karşılaşmaydı, attığım golden ve aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyum. Taraftarımıza ise muhteşem demek bile az kalır. Hocamız doğum günü hediyesi olarak gol atmamı istedi, bunu yaptığım ve Türk halkını mutlu ettiğim için çok mutluyum. Umarım atacağım böyle gollerin devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Arda, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkan ve gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdığının hatırlatılması üzerine ise, "Kişisel başarılarla çok fazla ilgilenmiyorum, umarım takım olarak gidebileceğimiz yere kadar gideriz. Takımımızın başarılı olması beni çok daha mutlu eder." şeklinde konuştu.

"Hocamız da bana mesaj atmıştı"

Milli futbolcu, Real Madrid'den takım arkadaşlarının kendisini tebrik edip etmediğinin sorulması üzerine ise, "Birkaç takım arkadaşımın mesajını gördüm ama tam cevap veremedim, tüm mesaj atan herkese teşekkür ediyorum. Hocamız da bana mesaj atmıştı, o da beni motive ediyor. Bazı takım arkadaşlarım da tebrik etti." açıklamasında bulundu.

"Umarım bu turnuvada bu da bir ilk olur"

Şampiyonadaki ilk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "İnşallah bu golleri atmaya devam ederim. Tüm takım olarak aldığımızı galibiyetten dolayı çok mutluyum. Gürcistan'ın ilk turnuvasıydı, onlara da saygı duymalıyız. Portekiz'e karşı hiç resmi maçlarda kazanmadık, umarım bu turnuvada bu da bir ilk olur." değerlendirmesinde bulundu.

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