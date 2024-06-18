Bizim Çocuklar EURO 2024'e müthiş başladı

EURO 2024 F Grubu'nda A Milli Futbol takımımız, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Gollerimizi Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

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EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Müsabaka, A Milli Futbol Takımımız'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta galibiyeti getiren gollerimizi 26. dakikada Mert Müldür, 78. dakikada muhteşem golüyle Arda Güler ve 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydeti.

Gürcistan'ın tek golü 32. dakikada Mikautadze attı.

A Milli Takım, bu galibiyetle puanını 3 yaptı ve F Grubu'nda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gürcistan ise 0 puanda kaldı.

A Milli Takım, F Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Portekiz ile karşılaşacak.

Gürcistan ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.

F Grubu'ndaki diğer maçta Portekiz ile Çekya bugün 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye 3 - 1 Gürcistan

90'Son düdük geldi ve A Milli Takımımız karşılaşmayı 3-1 kazandı.

90+7' GGGOOOOOOOOOOOOLLLLLL! Kerem Aktürkoğlu skoru 3-1 yaptı.

90'+6' Maçın sonunda en az 6 dakika daha oynanacak

70'Şık çalımlarla ceza sahasına giren Kochorashvili'nin karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta top üst direkte patladı.

66' GGGGOOOOOOOLLLLLLLL! Arda Güler skoru 2-1 yapan golü attı. Sağ çaprazda topu alan Arda uzak mesafeden kaleyi düşündü. Arda'nın şık vuruşunda top ağlarla buluştu.



61' Hakan'ın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

57' Hakan ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Hakan'ın sert şutunda kaleci gole izin vermedi.

55' Kaan ceza yayının gerisinden yerde kaldı. Millilerimiz serbest vuruş kazandı.

50' Kvaratskhelia sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Mikautadze'nin vuruşunda top savunmadan döndü.



48' İkinci yarı Arda Güler forvette Barış Alper ise sağ kanatta oynuyor.



46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' +1' İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.

43' Barış sağ kanattan içeri çevirmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

31'GOL! Mikautadze, Gürcistan'a 1-1'lik beraberliğ getiren golü attı.Gol - Georges Mikautadze

27'Sağ kanattan içeri giren Arda Güler kale önüne kesti. Orkun'un dokunduğu top arka direkteki Kenan'ın önünde kaldı. Kenan'ın dokunuşunda top ağlara gitti. Devamında ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

26'GOOOOOOOOOOOOLLLL! Mert Müldür, Milli Takımımızı 1-0 öne geçiren golü attı. Sol kanattan içeri sokulan Ferdi içeri ortaladı. Kale önünde savunmadan seken top Mert'in önünde kaldı. Mert'in gelişine yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti.

21'Ferdi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Hakan'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

14'Sol çaprazdan içeri sokulan Kenan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleciden döndü.

11'Kenan'ın pasında ceza yayının solunda topla buluşan Kaan gelişine vurdu. Kaan'ın sert şutunda top direkten döndü.

10'Arda Güler sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

7'Hakan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

4'Arda sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Orkun'u aşan top yandan dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve Signal Iduna Park'ta zorlu mücadele başladı.

Türkiye - Gürcistan ilk 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

A Milli Takım Avrupa kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)