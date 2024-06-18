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Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Real Madrid, Instagram'da milli futbolcumuz Arda Güler'e destek mesajı paylaşarak ona özel bir görsel yayınladı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk hafta maçında A Milli Takımımız, Gürcistan'la karşılaşacak.

Bu maç öncesinde ise İspanyol devi Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu.

Kulübün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Türk milli oyuncumuz, bugün EURO 2024 serüvenine başlıyor!" ifadeleri kullanıldı ve Arda Güler'e özel bir görsel paylaşıldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol kaydetmeyi başardı.

İşte Real Madrid'in o paylaşımı

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