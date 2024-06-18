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Akın akın Çeşme'ye gittiler: 4 günde 150 bin araç girdi

Akın akın Çeşme'ye gittiler: 4 günde 150 bin araç girdi

Vatandaşlar 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İzmir'in Çeşme ilçesini seçti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme'ye 4 günde 150 bin aracın giriş yaptığını belirterek, "Emniyetten aldığımız resmi verilere göre Çeşme'ye, 12 - 16 Haziran arasında yaklaşık 150 bin araç girişi gerçekleşti. Net bir rakam veremesek de tatilci sayısı 1 milyona dayanmış durumda." dedi.

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En çok tercih edilen tatil beldelerinin başında geldiğini vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Emniyetten aldığımız resmi verilere göre Çeşme'ye, 12-16 Haziran arasında yaklaşık 150 bin araç girişi gerçekleşti. Net bir rakam veremesek de tatilci sayısı 1 milyona dayanmış durumda. Bu öngördüğümüz rakamdı. Plajlardaki yoğunluklardan ve esnaflardan gelen olumlu yorumlardan Çeşme'ye gelen tatilci sayısının çok yoğun olduğunu anlayabiliyoruz. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'leri aştı. Bayramın 3. ve 4. günü doluluğun yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor. Lüks segmentli otellerde bu oran biraz daha düşük seyrediyor şimdilik. Ama oralarda da yüzde 100 doluluğa ulaşılacağını söyleyebiliriz. 1 - 1.5 milyon tatilciye ev sahipliği yapacağız gibi gözüküyor." diye konuştu.

Bayram yoğunluğu nedeniyle takviye ekiplerin de geldiği Çeşme'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü, 45 farklı bölgede yaya devriye, 35 yunus ekibi, 10 trafik ekibi, 10 resmi ekip olmak üzere toplam 500 personel ile Çeşme'de huzur ve güvenin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için görev yapıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı da, bayram tedbirleri kapsamında, sorumluluk bölgelerinde huzurun ve asayişin korunması için 27 jandarma timi, bir jandarma asayiş komando timi, bir KOM timi, bir KOM Köpek timi, bir olay yeri inceleme timi ve 6 trafik jandarma timi olmak üzere 147 personel ile görev yapıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki ilçe girişlerinde, trafik ve asayiş ekiplerince kontroller gerçekleştiriyorlar.

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