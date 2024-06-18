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Nikola Vlasic, Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Nikola Vlasic, Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden Hırvatistan Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Nikola Vlasic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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Hırvatistan Futbol Federasyonu, 26 yaşındaki futbolcunun yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığını ve milli takım kampından ayrılacağını duyurdu.

Vlasic, federasyonun sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Sakatlığım takıma yardım etmemi engelleyeceği için son derece üzgünüm. Turnuvaya hazır olmak için mümkün olan her şeyi yaptım. Verdikleri fırsat için teknik heyete teşekkür ediyorum. Bu takıma inanıyorum ve başarılı olacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Torino ekibinde forma giyen Vlasic, Hırvatistan Milli Takımı'nın EURO 2024 B Grubu'nda İspanya'ya 3-0 yenildiği ilk maçta süre almamıştı.

Gruptaki ikinci maçına yarın çıkacak Hırvatistan, TSİ 16.00'da Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşacak.

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