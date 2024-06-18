2 kritik ankete CHP'nin oy oranları damga vurdu! Bu pazar seçim olsa...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 3,5 ay geçti. CHP'nin ilk kez AK Parti'yi geçtiği sonuçların ardından yeni anketler de merak ediliyordu. ORC 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?' sorusu üzerinden son çalışmasını yayınladı. CHP'nin yine birinci parti çıktığı çalışmada oy oranı da dikkat çekti. Öte yandan anket çalışmasına göre erken seçim isteyenlerin de yüzdesi belli oldu.

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2023'teki genel seçimlerde ikinci parti olan CHP, 1 yıl sonra yapılan yerel seçimlerde genel başkan değişikliğiyle de beraber birinci parti olmayı başardı. CHP'nin bu başarısını devam ettirip ettiremeyeceği merak edilirken ORC'den dikkat bir anket yayınladı.

"Bu pazar seçim olsa..."

10-14 Haziran arasında 5 bin 620 kişiyle yüz yüze yapılan çalışmada katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirdiniz?' sorusu yöneltildi.

Ortaya şu sonuçlar çıktı;

CHP %33,2

AK Parti %30,6

MHP %10,9

DEM %9,7

YRP: 5,8

İYİ: 4,2

ZAFER: 3,2

DİĞER: 2,4

Erken seçim isteyenler

Anketteki bir diğer soru ise siyaset gündeminden düşmeyen 'Erken seçim' tartışmaları oldu. Katılımcılara 'Sizce erken seçim olmalı mı?' diye soruldu.

Alınan yanıtlar ise şu şekilde oldu;

•Evet %45,9

•Hayır %39,1

•Fikrim Yok %15,0