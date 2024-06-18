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AK Partili Menemen Belediyesi 113 taşınmazı satacak

AK Partili Menemen Belediyesi 113 taşınmazı satacak

AK Partili Menemen Belediyesi, İzmir'in Menemen ilçesinde nisan ayında 113 taşınmazın satışına karar verdi ve bu satışlarla 425 milyon lira gelir elde etmeyi planlıyor.

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İzmir Menemen ilçesinde yapılan meclis toplantısında nisan ayında 113 adet taşınmazın satılmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından geçen cuma günü, 38 taşınmazın satışı için ihale ilanı açıldı. İhalelerin tamamlanmasıyla birlikte Menemen Belediyesi'nin yaklaşık 425 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor.

Ancak bu satışlar ve belediyenin mali durumu, eleştirilere neden oluyor. Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre, AK Partili Aydın Pehlivan'ın yönetimi altında belediyenin büyük bir borç yükü altına girdiği ve bu durumun sürdürülebilirliği konusunda endişeler bulunuyor. CHP ilçe başkanı Hüseyin Özbey, belediyenin milyonlarca lira borçla boğuştuğunu ve işçilere ödemekte zorlandığını belirtti. Özbey ayrıca, arazi satışlarının bu borçları nasıl kapatacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti.

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