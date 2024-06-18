Dolar neden yükseliyor? Ekonomist Eğilmez, nedenlerini tek tek saydı

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, son zamanlarda Dolar/ TL kurundaki yükseliş eğilimini "Kur Niçin Yükseliyor?" başlıklı yazısında ele aldı. Eğilmez, normalde bayramlar öncesi ve bayram sırasında dolar kurunun düşmesi gerektiğini fakat bu sefer tam tersi bir durumla karşılaşıldığını belirtti.

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İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez'in, Dolar/TL kurunun neden yükselişe geçtiğine ilişkin "Kur Niçin Yükseliyor?" yazısı dikkat çekti. Eğilmez, kurdaki yükselişin arkasındaki temel etkenleri şöyle sıraladı:

Yurt dışından düşük faizle döviz getiren yatırımlar, bu parayı Türk lirasına çevirip yüksek faizli mevduat veya devlet tahvili alarak kar elde ediyorlar. Bu durum Türk lirasına olan talebi artırırken, dövize olan talebi düşürüyor ve kura aşağı yönlü baskı uyguluyor.

Citibank'ın Türkiye'den çıkış kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimine yönelik sözleri, yatırımcılar arasında sonbaharda faiz indirimi yönelik sözleri, yatırımcılar arasında sonbaharda faiz indirimi beklentisi yarattı. Bu durum, Türk lirası varlıklarından çıkışı ve kura yukarı yönlü baskıyı tetikledi.

Artan enflasyon, Türk lirasının değer kaybına yol açıyor. Bu durum da yatırımcıların Türk lirası varlıklarına olan ilgisini azaltıyor ve kura yukarı yönlü baskı uyguluyor.

Eğilmez, enflasyonun sadece faizle çözülebilecek bir sorun olmadığını, köklü yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Ekonomist, Bankacılık reformu, kamu mali disiplininin sağlanması ve AB ile tam üyelik müzakereleri gibi adımların atılması, geleceğe yönelik olumlu beklentiler yaratarak enflasyonun ve kurdaki dalgalanmaların kontrol altına alınmasına yardımcı olabileceğini belirtti.