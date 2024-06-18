BIST 10.471
DOLAR 32,74
EURO 35,15
ALTIN 2.441,75
HABER /  GÜNCEL

Ali Erbaş'tan o iddiaya sert tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ali Erbaş'tan o iddiaya sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet'in Mekke'ye hac vizesiz giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan makamlarına şikayet ettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik." dedi.

Abone ol

Erbaş, Diyanet Hac İdare Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, sosyal medyada yer alan "kaçak hacı" videoları ve bu kapsamda "Diyanet Mekke'de Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan mercilerine şikayet ediyor" iddiasını sorması üzerine Erbaş, geçen sene de hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadeti konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını hatırlattı.

Bu sıkıntıları sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerin de yaşadığını aktaran Erbaş, "Suudi Arabistan geçen sene yaşanan bu sıkıntının ardından 2023 yılı haccının hemen ardından çeşitli ülkelere, hac vizesi sahipleri dışındakilerin hacdan 15 gün önce ve 15 gün sonrayı içine alan sürede Mekke'de bulunmasını yasakladığına dair yazıları gönderdi." diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan resmi yazı ile gelen talebini kamuoyuyla defalarca paylaştıklarını vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

"Defalarca bunu paylaşmamıza rağmen yine de istenilen sonuç alınamadı. Vatandaşlarımızı hac vizesi almadan buralara, ticari veya seyahat vizesiyle getiren bazı yetkisiz şahıslar, belki şirketler oldu. Bizim işimiz sadece duyurmaktı, onun ötesinde bir yetkimiz de yok. Ticari veya seyahat vizesi almış kimseye 'Gidemezsiniz' deme yetkimiz yok. Gelenler çok büyük sıkıntılar yaşadı, vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Bununla ilgili 'Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti' diyorlar ya bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik."

-"Bazı kesimler kendi bildiğini okuyor"

Söz konusu iddiayı ortaya atanların Diyanet İşleri Başkanlığından bir yetkilinin konuşmasının yer aldığı videoyu da sosyal medyadan paylaştığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:


"O video konuşması hacdan iki ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bizim ekip başkanları ve diğer görevlilere yaptığımız eğitim seminerinde, 2023 yılına ait yaşanılan birtakım hususların şikayetiyle alakalıydı. 2023 yılında vatandaşlarımıza bu sıkıntıları haksız yere yaşatan kişilerle, yetkisiz şirketlerle ilgili bir şeydir. Bunu 'Bizim Mekke'deki vatandaşlarımızı, Suudi Arabistan mercilerine şikayeti' şekline dönüştürmek tamamen çarpıtma, çok büyük bir çarpıtma. Burada bizim hiçbir arkadaşımız, tek bir vatandaşımızı Suudi Arabistan mercilerine şikayet etmemiştir."

Basın açıklaması yapmalarına rağmen bunu bazı kesimlerin görmezden geldiğine dikkati çeken Erbaş, "İnsanlık bunu gerektirir ama böyle bir şey maalesef yok. Yine bazı kesimler kendi bildiğini okuyor." dedi.

Hac kotalarının dağılımına ilişkin soru üzerine ise Erbaş, "Kotalar her ülkenin nüfusunun binde birine göre veriliyor. Bunun bizdeki karşılığı 84 bin 942. Bunun yüzde 60'ını Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz getiriyoruz. Yüzde 40'ını da TURSAB bünyesinde kurulan HURSAD'a bağlı ve Diyanet İşleri Başkanlığının denetimine tabi şirketler getiriyor. Vatandaşlarımızı hacca götürmek için yetki almış, teminat vermiş bu şekilde kurulan 150 civarında şirket var." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
EURO 2024'te sahne sırası Bizim Çocuklar'da! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Foto Galeri EURO 2024'te sahne sırası Bizim Çocuklar'da! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün: Türkiye'nin talebi görüşülecek
Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün: Türkiye'nin talebi görüşülecek
Bayram tatilinin ilk 3 gününde yaşanan kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi yaralandı
Bayram tatilinin ilk 3 gününde yaşanan kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi yaralandı
Adana'da apartmanda yangın! Anne ve oğlu öldü, baba yaralandı
Adana'da apartmanda yangın! Anne ve oğlu öldü, baba yaralandı
'Abdullah Gül' iddiası çok konuşulmuştu! Saadet ve Gelecek'ten açıklama geldi
'Abdullah Gül' iddiası çok konuşulmuştu! Saadet ve Gelecek'ten açıklama geldi
Yeni dönem için geri sayım başladı! Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler...Yüksek zam talebi şimdiden başladı
Yeni dönem için geri sayım başladı! Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler...Yüksek zam talebi şimdiden başladı
Boston Celtics, 18. kez NBA şampiyonu oldu
Boston Celtics, 18. kez NBA şampiyonu oldu
Fitch'ten dikkat çeken rapor: Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Fitch'ten dikkat çeken rapor: Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Meksika'da bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Meksika'da bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, kanlar içinde yerde kaldı
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, kanlar içinde yerde kaldı
Fransa, Avusturya'yı tek golle geçti
Fransa, Avusturya'yı tek golle geçti
Vincenzo Montella: Bir rüyayı gerçekleştirmek için burayız
Vincenzo Montella: Bir rüyayı gerçekleştirmek için burayız