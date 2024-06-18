BIST 10.471
DOLAR 32,81
EURO 35,25
ALTIN 2.446,40
HABER /  SPOR

Fransa, Avusturya'yı tek golle geçti

Fransa, Avusturya'yı tek golle geçti

EURO 2024 D Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı ve 3 puanla 2. sırada yer aldı.

Abone ol

EURO 2024 D Grubu'nda Avusturya ile Fransa kozlarını paylaştı.

Düsseldorf Arena'da oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 1-0'lık skorla Fransızlar oldu.

Fransa'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Maximilian Wöber (k.k.) kaydetti.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Fransa, ilk maçlar sonunda puanını 3'e yükselterek 2. sırada yer aldı. İlk maçından puan çıkaramayan Avusturya ise son sırada kendine yer buldu.

Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında 21 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Avusturya ise aynı gün TSİ 19.00'da Polonya ile kozlarını paylaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Vincenzo Montella: Bir rüyayı gerçekleştirmek için burayız
Vincenzo Montella: Bir rüyayı gerçekleştirmek için burayız
Sarıyer'de otluk alanda korkutan yangın
Sarıyer'de otluk alanda korkutan yangın
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Özgür Özel, Numan Kurtulmuş'un bayramını kutladı
Özgür Özel, Numan Kurtulmuş'un bayramını kutladı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Çin uyarısı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Çin uyarısı
Sevilla ile Sergio Ramos'un yolları ayrıldı
Sevilla ile Sergio Ramos'un yolları ayrıldı
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Belçika'ya soğuk duş! Slovakya'ya boyun eğdiler
Belçika'ya soğuk duş! Slovakya'ya boyun eğdiler
Hazırlıklar tamamlandı: Elektronik mühür dönemi başlıyor
Hazırlıklar tamamlandı: Elektronik mühür dönemi başlıyor
Görme engelli adayın ek puan talebini reddeden ÖSYM'ye para cezası
Görme engelli adayın ek puan talebini reddeden ÖSYM'ye para cezası
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan İsrail ordusuna 'ihanet' suçlaması
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan İsrail ordusuna 'ihanet' suçlaması