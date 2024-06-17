Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu

Bursaspor, efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'yı teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı. Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un 2010 şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı ve daha önce Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

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Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Bursaspor, teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini açıkladı.

Bursaspor'un açıklamasında, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" denildi.

Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un şampiyon olduğu 2010 yılında kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu.

Bursaspor ile anlaşmasından önce Nilüfer Belediye'de teknik direktörlük görevi yürüten Batalla, daha önce Bursaspor'da 2021 yılında yardımcı antrenörlük de yapmıştı.