BIST 10.471
DOLAR 32,83
EURO 35,25
ALTIN 2.446,44
HABER /  GÜNCEL

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Antalya'da tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç, bir çiftin kavgasını ayırmaya çalışırken bıçaklanarak yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Antalya'da güvenlik görevlisi, bir çiftin kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç (48), dün gece mesaisi bittikten sonra Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda yürümeye başladı.

Yolda Metin A. ve kız arkadaşı Papatya K'nin kavga ettiğini gören Kılıç, çifti ayırmaya çalıştı.

Bu sırada Metin A. yanındaki bıçakla Kılıç'ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen Metin A. tutuklandı.

Öte yandan Kılıç'ın, 20 yıl önce Kurban Bayramı'nda ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Belçika'ya soğuk duş! Slovakya'ya boyun eğdiler
Belçika'ya soğuk duş! Slovakya'ya boyun eğdiler
Hazırlıklar tamamlandı: Elektronik mühür dönemi başlıyor
Hazırlıklar tamamlandı: Elektronik mühür dönemi başlıyor
Görme engelli adayın ek puan talebini reddeden ÖSYM'ye para cezası
Görme engelli adayın ek puan talebini reddeden ÖSYM'ye para cezası
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan İsrail ordusuna 'ihanet' suçlaması
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan İsrail ordusuna 'ihanet' suçlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: İsrail'in katliamlarına karşı dünya harekete geçmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: İsrail'in katliamlarına karşı dünya harekete geçmeli
Romanya Ukrayna'yı 3 golle devirdi
Romanya Ukrayna'yı 3 golle devirdi
Sergio Ramos Sevilla'dan ayrıldı
Sergio Ramos Sevilla'dan ayrıldı
24 yıl sonra bir ilk! Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek
24 yıl sonra bir ilk! Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek
Sedef Güler'in cesedini halıya sarıp denize atan katil zanlısı tutuklandı
Sedef Güler'in cesedini halıya sarıp denize atan katil zanlısı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı:
İstanbul barajlarında keskin düşüş İSKİ son verileri açıkladı
İstanbul barajlarında keskin düşüş İSKİ son verileri açıkladı