Sergio Ramos Sevilla'dan ayrıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos ile yollarını ayırdı.Abone ol
Sevilla, Sergio Ramos ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından 38 yaşındaki futbolcu boşta kaldı.
Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.
Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu. Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.