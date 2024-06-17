BIST 10.471
DOLAR 32,84
EURO 35,21
ALTIN 2.449,55
HABER /  SPOR

Sergio Ramos Sevilla'dan ayrıldı

Sergio Ramos Sevilla'dan ayrıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos ile yollarını ayırdı.

Abone ol

Sevilla, Sergio Ramos ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından 38 yaşındaki futbolcu boşta kaldı.

Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu. Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
24 yıl sonra bir ilk! Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek
24 yıl sonra bir ilk! Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek
Sedef Güler'in cesedini halıya sarıp denize atan katil zanlısı tutuklandı
Sedef Güler'in cesedini halıya sarıp denize atan katil zanlısı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" paylaşımı:
İstanbul barajlarında keskin düşüş İSKİ son verileri açıkladı
İstanbul barajlarında keskin düşüş İSKİ son verileri açıkladı
Mersin'de 17 yaşındaki kız kayıplara karıştı! "Tesadüfen görüp telefonu elinden aldım"
Mersin'de 17 yaşındaki kız kayıplara karıştı! "Tesadüfen görüp telefonu elinden aldım"
Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla vurdu
Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla vurdu
Gece boyunca yanan Çiçek Adası küle döndü
Gece boyunca yanan Çiçek Adası küle döndü
Gazze’de can kaybı 37 bin 347’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 37 bin 347’ye yükseldi
Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şahıslara 'Pişman mısınız' sorusu
Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şahıslara 'Pişman mısınız' sorusu
Saadet Partisi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma
Saadet Partisi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma
"Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
"Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
Kosova, Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti
Kosova, Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti