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Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şahıslara 'Pişman mısınız' sorusu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şahıslara 'Pişman mısınız' sorusu

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslar, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi.

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Dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü. Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi.

Dün Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.

 Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

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