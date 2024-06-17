Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı! Denetimler için sahillere iniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir gibi turizm bölgelerinde sıkça kullanılan işletmelere yönelik denetimlerini artırma kararı aldı. Gelir İdaresi ekipleri, günübirlik konut kiralamalarına ağırlık vererek bu alanda da kayıt dışılığı engellemeye çalışacak. Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda kesintisiz olarak sürüyor" dedi.

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Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, sektöre yönelik denetim takvimini oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye verdikleri önemi vurgularken, bu denetimlerin tavizsiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek" dedi.

Denetimlerin odağında turizmin kalbi olarak bilinen Antalya, Muğla ve İzmir gibi popüler turizm bölgeleri yer alıyor. Bu bölgelerdeki gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulüpleri (beach club'lar), otel ve pansiyonlar gibi işletmeler sıkı denetim altında olacak. Özellikle gece kulüpleri, restoranlar ve beach club'larda hasılat tespitleri yapılacak.

Denetimlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gelir İdaresi ekipleri, turistik bölgelerdeki işlek cadde ve sokaklardaki işletmeleri de kapsayan geniş bir denetim yelpazesiyle sahada olacak.

Kayıt dışılığı engellemek

Turizm sezonunda konut kiralama sektörü de denetimlerin önemli bir parçası olacak. Gelir İdaresi ekipleri, günübirlik konut kiralamalarına ağırlık vererek bu alanda da kayıt dışılığı engellemeye çalışacak. 2023 yılına ilişkin analiz çalışmaları yapılarak, gelir elde ettiği düşünülen mükellefler izaha davet edilecek ve sonuca göre gönüllü uyumla beyanda bulunmaları sağlanacak.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan günübirlik konut kiralama izni alan mükellefler ile boş olan ve günübirlik kiralama potansiyeli bulunan konutlara yönelik yoklamalar gerçekleştirilecek. Bu denetimlerle, konut kiralama sektöründe de kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi amaçlanıyor.