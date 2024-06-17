Türkiye'nin süt deviydi! Kay Süt iflas bayrağını çekti: Balıkesir'deki fabrika satışa çıkarılacak

Türkiye’nin dev süt markalarından biri olan Kay Süt firması iflas etti. Daha önce konkordato ilan eden şirketin Balıkesir'deki fabrikası icradan satışa çıkarılacak. Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak.

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Yarım asırlık, Türkiye'nin bilinen süt markalarından Kay Süt iflas etti. Şirketin kurucusu Kemal Ayhan’ın vefatı sonrası el değiştirmesinin ardından şirket mali darboğaza girdi. Dev tesisin yeni sahibi Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding olmuştu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Konkordato talep eden şirketin Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı gündeme geldi.

Alacaklı konumdaki Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ’ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi.