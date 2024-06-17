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Fenerbahçe Beko duyurdu: Calathes ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Fenerbahçe Beko duyurdu: Calathes ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollar ayrıldı. Calathes'in yeni adresinin Monaco olması bekleniyor.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Calathes, Fenerbahçe Beko'da birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi Monaco ile anlaşması bekleniyor.

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