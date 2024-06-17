BIST 10.471
DOLAR 32,74
EURO 35,07
ALTIN 2.441,75
HABER /  GÜNCEL

Hacda sıcak havalar faciaya sebep oldu: 14 kişi öldü 17 kişi kayıp

Hacda sıcak havalar faciaya sebep oldu: 14 kişi öldü 17 kişi kayıp

Suudi Arabistan'da her yıl yapılan hac ziyareti sırasında çok sayıda kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bu yıl en az 14 hacı adayı hayatını kaybetti, 17 kişi ise kayıp.

Abone ol

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan en az 14 Ürdün vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Yaşamını yitiren hacılardan en az 6'sının sıcak çarpması nedeniyle öldüğü belirtilirken, Suudi yetkililerle koordinasyon halinde cenazelerin ailelerinin isteklerine göre defnedilmesi veya nakledilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bu hafta sıcaklıkların 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, yayımladığı bir tavsiye kararıyla hava sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Bakanlık, hacı adaylarının susuz kalmamaları ve özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamaları gerektiğini belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre; son 30 yıl içinde hac sırasında yaşanan izdihamlar, çadır yangınları, aşırı sıcaklıklar ve diğer olaylar, yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. 2015 yılında hac ziyareti sırasında meydana gelen izdiham ve kargaşa sonucu 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay, hac organizasyonunun zorluklarını ve hacıların karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

17 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Hacı adayları arasında kayıp olan 17 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Ürdün yetkilileri, kayıp vatandaşların bulunması için Suudi Arabistan'daki yerel makamlarla işbirliği yapıyor. Kaybolan kişilerin en kısa sürede bulunarak güvenli bir şekilde ailelerine kavuşmaları için çaba gösteriliyor

hac
ÖNCEKİ HABERLER
'Et yiyen' bakteri alarmı! Ülkede vaka sayısı patladı
'Et yiyen' bakteri alarmı! Ülkede vaka sayısı patladı
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! Bayram tatilinin 2. günü...
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! Bayram tatilinin 2. günü...
Husiler: ABD'ye ait destroyeri vurduk
Husiler: ABD'ye ait destroyeri vurduk
Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! O kararın gerekçesi ortaya çıktı
Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! O kararın gerekçesi ortaya çıktı
Ordu ile Netanyahu ters düştü! Bu asla olmayacak
Ordu ile Netanyahu ters düştü! Bu asla olmayacak
Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor: Temmuz başında uygulanacak
Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor: Temmuz başında uygulanacak
Karabük'te feci kaza! Motosikletle otobüsün altında kaldı
Karabük'te feci kaza! Motosikletle otobüsün altında kaldı
Sosyal medyada gelen hesabı paylaştı, gören hayrete düştü
Sosyal medyada gelen hesabı paylaştı, gören hayrete düştü
İngiltere Sırbistan'ın tek golle geçti
İngiltere Sırbistan'ın tek golle geçti
Fahrettin Koca rakamları açıkladı: Hastaneye başvuran Kazakların sayısı...
Fahrettin Koca rakamları açıkladı: Hastaneye başvuran Kazakların sayısı...
Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!
Danimarka ile Slovenya turnuvaya 1 puanla başladı
Danimarka ile Slovenya turnuvaya 1 puanla başladı