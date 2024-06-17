Hacda sıcak havalar faciaya sebep oldu: 14 kişi öldü 17 kişi kayıp

Suudi Arabistan'da her yıl yapılan hac ziyareti sırasında çok sayıda kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bu yıl en az 14 hacı adayı hayatını kaybetti, 17 kişi ise kayıp.

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan en az 14 Ürdün vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Yaşamını yitiren hacılardan en az 6'sının sıcak çarpması nedeniyle öldüğü belirtilirken, Suudi yetkililerle koordinasyon halinde cenazelerin ailelerinin isteklerine göre defnedilmesi veya nakledilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bu hafta sıcaklıkların 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, yayımladığı bir tavsiye kararıyla hava sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Bakanlık, hacı adaylarının susuz kalmamaları ve özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamaları gerektiğini belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre; son 30 yıl içinde hac sırasında yaşanan izdihamlar, çadır yangınları, aşırı sıcaklıklar ve diğer olaylar, yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. 2015 yılında hac ziyareti sırasında meydana gelen izdiham ve kargaşa sonucu 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay, hac organizasyonunun zorluklarını ve hacıların karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

17 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Hacı adayları arasında kayıp olan 17 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Ürdün yetkilileri, kayıp vatandaşların bulunması için Suudi Arabistan'daki yerel makamlarla işbirliği yapıyor. Kaybolan kişilerin en kısa sürede bulunarak güvenli bir şekilde ailelerine kavuşmaları için çaba gösteriliyor