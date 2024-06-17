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Kandıra’da denizde kaybolan gençten acı haber: Cansız bedeni bulundu

Kandıra’da denizde kaybolan gençten acı haber: Cansız bedeni bulundu

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Kandıra ilçesinde denize girip kaybolan 24 yaşındaki Muharrem Elitaş’tan acı haber geldi. Ekipler genç adamın cansız bedenine ulaştı.

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Seyrek Mahallesi mevkisinde önceki gün arkadaşıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan Muharrem Elitaş'ın (24) bulunması için Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, jandarma, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve helikopterinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

Sahil Güvenlik ekipleri Elitaş'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze sudan çıkarılarak Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde 15 Haziran'da arkadaşıyla suya giren Elitaş, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşı ise çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Elitaş'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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