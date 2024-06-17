Arzum Onan'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Yeni aşka yelken açtı deniyordu

"Ben terk eden taraf değilim"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak boşanmasının ardından çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Aslantuğ "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım" dedi.