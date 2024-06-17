Arzum Onan'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Yeni aşka yelken açtı deniyordu
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. Arzum Onan için, eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtı deniyordu. Arzum Onan'ın kalbini çalmayı başaran kişinin Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı olduğu söyleniyordu ama iş insanının adı belli değildi. Arzum Onan'ın sevgilisi bakın kim çıktı...
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz sene 10 dakikalık bir duruşma sonrası bitirmiş, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu.
Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşuldu.
"Ben terk eden taraf değilim"
Instagram hesabından bir video yayınlayarak boşanmasının ardından çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Aslantuğ "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım" dedi.