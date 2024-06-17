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Netanyahu'yı yıkan gelişme! Savaş Kabinesi dağıldı

Netanyahu'yı yıkan gelişme! Savaş Kabinesi dağıldı

İsrailli bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Savaş Kabinesi dağıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de başlayan Filistin'e yönelik saldırılar sonrasında kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetti.

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İsrailli bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, merkezci eski general Benny Gantz'ın hükümetten ayrılmasının ardından altı üyeli ve 7 Ekim sonrasında kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetti.

Reuters'ta yer alan habere göre; bu karar, Netanyahu'nun koalisyon hükümetinde derinleşen çatlakların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Netanyahu'nun savaş kabinesini feshetme kararı, Gantz'ın ayrılmasıyla birlikte beklenen bir hamle olarak görülüyor. Eski genelkurmay başkanı ve Savunma Bakanı olan Benny Gantz, merkezci bir figür olarak hükümetin denge unsurlarından biriydi.

Netanyahu, hükümetin aşırı sağcı kanadından gelen baskılarla da karşı karşıya kaldı. Koalisyonun milliyetçi-dindar ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, savaş kabinesine dahil olma taleplerini dile getirmişlerdi.

Bu hamlenin ABD de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarıyla arasındaki gerginliği artırması bekleniyordu.

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