"Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar

Katıldığı bir yayında "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" dediği için hedef olan Oktay Kaynarca, eleştirilere cevap vererek "Eli sopalı ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar Biliyorum okumak sizin işiniz değil, siz size işaret edilene bilginiz olmadan fikriniz varmış gibi saldırmayı seçersiniz" dedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final yapmasıyla ATV ekranlarında Alan isimli yarışma programını sunmaya başlayan Oktay Kaynarca, katıldığı Biz Bize programında yaptığı "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle guru duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim" dedi. Sözleri kısa sürede eleştiri hedefi olan oyuncudan cevap gecikmedi.

Instagram hesabından uzun yazılı bir açıklama yapan Oktay Kaynarca "Eli sopalı ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar Biliyorum okumak sizin işiniz değil, siz size işaret edilene bilginiz olmadan fikriniz varmış gibi saldırmayı seçersiniz. Ama belki olur da merak edersiniz tavsiye ederim okuyun. Milliyetçiliğin sadece kendi bildiği olduğunu savunanlara ithafen; bunu da anlamazsanız yapımcılığını yaptığım Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümünü seyredin derim" dedi.

"Türk olmaktan her zaman gurur duyacağım"

Oyuncu 5 sayfalık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ben bölge milliyetçiliği sevmem, ülke milliyetçiliği severim. Şuralıyım buralıyım, oradan adam çıkmaz buradan adam çıkmaz klişelerinden hoşlanmam. Her yerden adam çıkar, dolayısıyla ben Türkiyeliyim cümlemi eğip büküp elinde değnekle saldıracak insan bekleyen değnekçilere cevaben: Sözüm ona değnekçilik yaparak beklediğiniz yerlerin nöbetini sizler iki kitap okumamış tatlı su milliyetçilerinin dolmuşlarına binmeden çok önce tutuyorduk hala da tutuyoruz. Neymiş Türkiyeliyim demişim bu da ayrılıkçılıkmış bölücülükmüş hatta aslını inkar etmekmiş. Bak bak bak! Evet Türkiyeli bir Türküm ve Türk olmaktan her daim gurur duydum ve dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamayacağını düşünürüm. Evet Türkiyeliyim, evet Türküm."

BAYRAĞIMIN DALGALANDIĞI HER KARIŞ TOPRAK BENİM İÇİN KUTSALDIR"

"Bana göre Türkiyeliyim demek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım demektir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Evet, Türkiyeliyim. Evet, Türküm. Benim de severek takip ettiğim sayın İlber Ortaylı hocanın Türkiyeli kavramından yola çıkan tatlı su milliyetçileri ne deseydim? Asyalıyım mı deseydim? Avrupalıyım mı deseydim? Evet, bayrağımın dalgalandığı her karış toprak parçası benim için kutsaldır ve o toprakların toplamına Türkiye denir. Evet, ben Türkiyeliyim. Türküm. Tam bağımsız, laik Türkiye milliyetçisiyim ve ülkemin çıkarları benim için her şeyden önce gelir. Evet, Türkiyeliyim. Türküm. Asıl Türkiyeliyim kadar anlaşılması net bir kavramı oraya buraya eğip büküp içi boşaltılmış söylemlerle insanları ötekileştirmek, başkalaştırmak, hatta hain ilan etmek ancak içi boş insanların yaptıklarıdır."

"Eleştirmeden önce beni biraz araştırıp nerede durduğumu soruştursaydınız"

"Maalesef bir partinin Genel Başkan Yardımcısı ise bir kısım değnekçilerin yalandan galeyanına gelip hakkımda söylemediğini bırakmamış. Kaldı ki kimlik açılımında da o partinin kurucusu olduğu yazılı. Demokrasinin gereği olan siyasi partilerin yöneticileri hatta kurucuları gelecekte devlet yöneticileri olabilirler ama o vasıflara sahip olmaları gerekir, yani peşin hükümlü olmayan araştıran soran tartışan saldırmadan önce anlamayı kavga yerine barışı seçen insanlardan bahsediyorum. Şimdi bakın başkan yardımcısı 'Kimsenin tanımadığı vasat biri iken dizi ile gelen şöhret ve paranın konuşturduğu bu zat Türkiyeli modasına uymuş konuşuyor' cümlelerine cevaben: Keşke ağzından salyalar akıtarak haklı haksız ayırt etmeden linç edilecek insan arayan bu güruhun peşine takılıp popüler bir faydanın peşine düşmek yerine beni biraz araştırsaydın ve nerede nasıl durduğumu biraz sorup soruştursaydın."

"Sesimizi yükselttiğimizde bedelini ödedik"

"Herkes siyasi ve kişisel çıkarlar yüzünden ülkede olanlara yokmuş gibi davranırken, biz sesimizi olabildiğince yükselttik ve bunun bedelini de ödedik. Ama biz hep var olduk ve olmaya devam edeceğiz. Biz ülkemizin büyük bir özgürlükler ülkesi olduğuna inanarak büyüdük ve öyle de öleceğiz. Ülke toprakları üzerindeki her dilin, her şivenin, her mezhebin ve her ırkın bu ülkenin zenginliği olduğuna inanarak büyüdük ve öyle de öleceğiz. Üst kimliğimiz Türk, ülkenin resmi dili Türkçe ve bayrağımız da Türk bayrağıdır. Bu arada, beni tanımanın önemi, nasıl tanındığımızdır ve Allah'a şükür ki 18 yaşından beri tanınma pozisyonumdan memnunum. Siz yokken biz vardık ve siz yokken yine var olacağız. Yaşasın tam bağımsız, laik ve demokratik Türk cumhuriyeti diyen herkes Türkiyelidir ve ben Türkiyeli bir Türk olmaktan gurur duyuyorum…"