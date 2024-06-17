Oktay Kaynarca 'Ben Türkiyeliyim' dedi, sözleri sosyal medyada gündem oldu
Oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın "Süleyman Çakır mı yoksa Hızır Çakırbeyli mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulmuştu. Kaynarca son olarak katıldığı bir programda yine dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Ben Türkiyeliyim" diyen Kaynarca'ya destek veren de oldu tepki gösteren de.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final yapmasıyla ATV ekranlarında Alan isimli yarışma programını sunmaya başlayan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır karakteriyle büyük bir iz bırakmıştı. Bu performansından sonra "İlk Aşkım", "Kuzey Rüzgarı", "Adanalı" ve "Ustura Kemal" gibi birçok dizide başrol oynayan Kaynarca, son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli rolüyle tekrar büyük beğeni topladı.
A Para kanalında yayımlanan Biz Bize programına konuk olan Kaynarca'ya, "Süleyman Çakır mı yoksa Hızır Çakırbeyli mi?" sorusu yöneltildi. Kaynarca, tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana kullanarak şu açıklamayı yaptı:
"Çünkü Hızır daha insan ve daha olgun. Her şeye hakim ve daha keyifli... Açılımı ve yelpazesi daha geniş bir adam.
O yüzden itiraf etmek gerekirse Süleyman Çakır'ı oynamak kolay ama Hızır Çakırbeyli karakterini bütün notalarına basarak oynamak hem daha önemli hem de daha zor. O yüzden Hızır Çakırbeyli hoşuma gidiyor."