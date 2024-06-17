Kylian Mbappe'nin seçim çağrısı Avrupa'da yankı uyandırdı! "Onlara oy vermeyin"

Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki aşırı sağ zaferinin ardından Fransa erken seçime hazırlanıyor. Ülkedeki siyasi tartışmalara ünlü futbolcu Kylian Mbappe de katıldı.

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Kariyerine İspanya'nın Real Madrid takımında devam edecek olan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'teki Avusturya-Fransa maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuştu.

Mbappe, "Aşırılıklara ve bölücü fikirlere karşı" olduğunu dile getirdi. Mbappe, gençlerden sandığa gitmelerini ve aşırı sağa oy vermemelerini istedi. Yıldız futbol Mbappe'nin sözleri Avrupa'da büyük ses getirdi.

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Fransa'da 30 Haziran'da ilk tur ve 7 Temmuz'da ikinci tur olmak üzere erken genel seçime gidilecek.