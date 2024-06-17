Gece boyunca yanan Çiçek Adası küle döndü

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirdi. Yerleşimin bulunmadığı, küle dönmüş arazide bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Seferihisar'a bağlı Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



TEM’de seyrederken yolun ortasında olduğunu gördü, hızla geçen araçları durdurup hayatını kurtardı Önce eşini yaraladı, ardından akrabasını vurdu, en son camide polise teslim oldu. Çalılıkları ateşe verdi, faciadan dönüldü.

Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü. Bir tavşanın ise yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı.



Çevredeki vatandaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.

Öte yandan yetkililer adada yaptıkları incelemelerde, çok sayıda hayvanın yanarak can verdiğini tespit etti.